Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2021/22: scadenze e modulistica

La nota 18372 del 14 giugno 2021 contiene le indicazioni per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/22. Il riferimento normativo è il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020.

Le scadenze

In particolare, queste sono le scadenze da rispettare:

il personale docente ed educativo potrà presentare le domande entro il 5 luglio 2021

gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande entro il 5 luglio 2021

per il personale ATA le domande potranno essere presentate entro il 12 luglio 2021.

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 9 agosto, per consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.

Il Ministero ha reso disponibile anche tutta la modulistica in formato PDF.

Ricordiamo comunque che per le domande di Utilizzazione e Assegnazione provvisoria del personale docente, da quest’anno, nel menù delle istanze presenti sul portale Istanze On Line, sarà presente un unico punto d’accesso denominato “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto” tramite il quale ciascun docente potrà presentare le diverse tipologie di domanda (Utilizzazione e Assegnazione Provvisoria) per tutti gli ordini e gradi di istruzione.

La modulistica

Domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

Modulo U1 2021

Modulo U2 2021

Modulo U3 2021

Modulo U4 2021

Modulo AP1 2021

Modulo AP2 2021

Modulo AP3 2021

Modulo AP4 2021

Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo

Modulo UR1 2021

Modulo UR2 2021

Modulo assegnazione provvisoria FIT 2021-22

Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno

Autodichiarazione servizio su sostegno