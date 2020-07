Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, domande dal 13 al 24 luglio

Come già detto circa tre giorni fa, le domande per le utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie 2020/2021 si potranno presentare dal 13 al 24 luglio 2020.

Date di presentazione della domanda

Qualche giorno addietro avevamo già detto che i tempi di presentazione delle domande di utlizzazione e/o assegnazione provvisoria 2020/2021 sarebbero stati al massimo di due settimane, e probabilmente, in attesa dell’ufficialità, si sarebbero potute presentare dal 13 al 25 luglio 2020.

C’era l’ipotesi di partire già da domani per la presentazione delle domande, ma poi si è deciso di partire con più calma all’inizio della prossima settimana ovvero nella mattinata del 13 luglio per terminare alle ore 24 del 24 luglio 2020. Poco più di 10 giorni per presentare l’istanza di utilizzazione e/o quella di assegnazione provvisoria.

Nessun blocco per i FIT 2018

Sembrerebbe, come detto già qualche ora addietro, che i docenti del FIT 2018 che hanno svolto l’anno di prova nell’anno scoalstico 2019/2020, possano fare, nonostante il vincolo quinquennale applicato nella mobilità 2020/2021, domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungersi ai familiari. Speriamo di potere dare notizie ufficiali e più precise alla fine dell’incontro con i sindacati, anche perché sono in tanti ad attendere decisioni definitive per la mobilità annuale 2020/2021.

Il commento della Gilda insegnanti

Si è appena concluso l’incontro sulla firma del CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie:

. Il Contratto è e resta lo stesso dell’anno scorso;

. Tutti possono fare domanda di Assegnazione Provvisoria , compresi tutti i FIT DDG 85/2018 e gli Immessi in ruolo da Quota 100 : cioè anche tutti coloro che hanno l’immissione in ruolo dal primo settembre 2019;

. Per quanto riguarda l’articolo 6Bis si è ormai concluso. Se si dovesse fare ancora una modifica, il Contratto dovrebbe tornare al MEF, con tutto il tempo necessario: ciò comporterebbe l’impossibilità per questo ‘anno di far saltare le Assegnazioni Provvisorie;

. Le date di scadenza sono

dal 13 al 24 luglio.

Abbiamo chiesto che ci fosse uniformità nelle varie regioni e province per le date delle operazioni e hanno promesso che avrebbero fatto il possibile.

Non abbiamo ancora disponibile la bozza del Contratto, perché verrà inviata alle OOSS per la firma digitale e poi rinviata alle varie Organizzazioni.

Globalmente possiamo ritenerci soddisfatti perché è stata sventata la paura di esclusione di vari Docenti dalla possibilità di rientro nelle proprie province