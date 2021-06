Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, il 10 giugno incontro con i Sindacati

Si svolgerà domani, 10 giugno, un incontro in videoconferenza per avviare il confronto sulle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2021/2022, che partiranno a breve per tutti i profili.

Pubblicati gli esiti della mobilità per personale docente ed educativo, resta infatti ancora da conoscere come si svolgeranno le operazioni per la mobilità annuale e quali saranno le tempistiche.

“Le questioni in campo sono diverse, – scrive la FLC Cgil – a partire dalla necessità di trovare una soluzione condivisa, nel solco di quanto già disposto dal CCNI vigente, per superare i vincoli normativi che impongono il blocco all’accesso per docenti e DSGA neo-assunti“.