Vacanze di Carnevale 2023, ecco le Regioni in cui le lezioni saranno sospese

Vacanze di Carnevale 2023, ecco le Regioni in cui le lezioni saranno...

Lasciate alle spalle le festività natalizie, bisognerà attendere il mese di febbraio per poter tirare nuovamente il fuiato con le vacanze invernali o di Carnevale.

È bene però sapere che non tutte le Regioni sospenderanno le lezioni, in quanto le vacanze di Carnevale sono previste solo in alcuni territori.

Vediamo quali.

Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Piemonte, Trento: lezioni sospese il 20 e 21 febbraio

Bolzano: lezioni sospese dal 18 al 26 febbraio 2023

Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta; veneto: lezioni spsese dal 20 al 22 febbraio 2023

Molise: lezioni sospese il 22 febbraio 2023

Sardegna: lezioni sospese il 21 febbraio 2023

In Valle d’Aosta segnaliamo anche la Festa di Sant’Orso, con chiusura delle scuole il 30 e 31 gennaio 2023.