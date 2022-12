Vacanze di Natale, in alcune regioni lezioni sospese fino a 17 giorni

Alla fine della prossima settimana inizieranno le vacanze di Natale. In alcune regioni si starà a casa già dal 23, mentre in altre venerdì 24 dicembre sarà l’ultimo giorno di lezione.

In alcuni casi si arriverà fino a 17 giorni di lezione, vale a dire in quelle regioni in cui si starà a casa già dal 23 dicembre e fino all’8 gennaio. Ricordiamo, infatti, che l’Epifania quest’anno cade di venerdì, per cui in molti casi si è deciso di riprendere direttamente lunedì 9 gennaio.

Vediamo nel dettaglio le vacanze per ogni singola regione.

Abruzzo

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

DELIBERA

CALENDARIO

Basilicata

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

DELIBERA

CALENDARIO

Bolzano

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

CALENDARIO

Calabria

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

DECRETO

Campania

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

DELIBERA

CALENDARIO

Emilia-Romagna

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

DELIBERA

Friuli Venezia Giulia

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

DELIBERA

CALENDARIO Scuole dell’infanzia

CALERNDARIO Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado

Lazio

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

CIRCOLARE

CALENDARIO

Liguria

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

DELIBERA

Lombardia

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

CALENDARIO

Marche

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

DELIBERA

Molise

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

DELIBERA

Piemonte

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

DELIBERA

Puglia

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

CALENDARIO

Sardegna

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

DELIBERA

CALENDARIO

Sicilia

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

DECRETO

Toscana

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

DELIBERA

CIRCOLARE

Trento

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

DELIBERA

Umbria

Vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Valle d’Aosta

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

DECRETO

Veneto

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

DELIBERA