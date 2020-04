Vacanze di Pasqua, stop alla didattica a distanza in tutte le Regioni

Il nostro articolo sulla circolare del dirigente scolastico del Veneto, che avrebbe avuto l’intenzione di annullare le vacanze di Pasqua per docenti e alunni, proseguendo i collegamenti della didattica a distanza, ha generato perplessità e curiosità. Anche altri Dirigenti scolastici avevano ventilato ipotesi di proseguire, anche durante le vacanze pasquali, le attività didattiche a distanza. Nel nostro articolo spieghiamo che questo tipo di decisioni, volte a modificare il calendario scolastico regionale, non è possibile che possano essere decise dal singolo Dirigente scolastico. Appare evidente a tutti che certe circolari sono illegittime, quindi, è importante specificare che docenti e studenti hanno diritto a sospendere le attività didattiche a distanza durante le vacanze di Pasqua. Bisogna anche sottolineare che fino a modifiche legislative in via di attuazione le lezioni a distanza sono svolte su base volontaria e non obbligatoria, nonostante tutto, durante le vacanze di Pasqua e nei periodi deliberati ad inizio di anno scolastico dal Consiglio di Istituto, le attività di lezione a distanza resteranno sospese.

Vacanze di Pasqua Regione per Regione