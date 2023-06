Vacanze estive troppo lunghe, i genitori stressati vorrebbero ridurle e fermare le lezioni d’inverno

Le lezioni sono appena terminate e subito arriva la richiesta da parte delle famiglie per una riduzione delle vacanze estive. A produrla è Antonio Affinita, direttore Generale del Moige. Il numero uno del Movimento Italiano Genitori è stato interpellato dall’Adnkronos per un parere sui compiti per le vacanze, ma il suo intervento si è ben presto concentrato sullo stop estivo delle lezioni ritenuto davvero troppo lungo.

“E’ ormai consolidata la prassi di assegnare compiti scolastici estivi ai bambini. Tuttavia – ha sottolineato Affinita – in Italia, il periodo di vacanze estive è troppo lungo e spesso i tempi dei genitori non sono adeguati, ai tempi di disponibilità dei bambini”.

Secondo il direttore Generale del Moige, questo allontanamento obbligato dai banchi di scuola “comporta un notevole stress per la famiglia e l’impiego di parte delle risorse economiche delle vacanze per i campi estivi“.

“Inoltre – ha continuato Affinata -, il rischio è che i compiti siano svolti negli ultimi giorni di vacanza, senza la dovuta attenzione e dedizione. Sono auspicabili scuole aperte anche in estate per attività extra curriculari aperte alle famiglie, nella consapevolezza che i genitori non possono portare i figli in vacanze per tutte le ferie scolastiche che durano oltre due mesi”.

Il rappresentante del Movimento Italiano Genitori auspica, quindi, “che l’organizzazione del calendario scolastico preveda una riduzione della lunghezza delle vacanze estive e l’inserimento di periodi di pausa intermedia”, durante gli altri periodi dell’anno, quindi presumibilmente anche in inverno, “per garantire un equilibrio tra lo studio e la necessità di svago. In tal modo, si potrebbe evitare il rischio di perdere parte della conoscenza acquisita durante l’anno scolastico“.