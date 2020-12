Vaccini, docenti e studenti delle superiori i primi a farli: lo dice Miozzo

“Il personale della scuola è in cima alle priorità dei vaccini e anche gli studenti delle scuole superiori che hanno una grande possibilità di trasmissione del virus“, così Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, durante l’audizione in Commissione Cultura della Camera, il 2 dicembre.

Dopo il lungo esordio e i successivi interventi dei parlamentari componenti la Commissione, Miozzo ha ripreso la parola, dichiarando che il Cts è un comitato di 26 esperti e scienziati di settore epidemiologico, di disastri ambientali, ecc. che analizza dei quesiti e risponde con argomentazioni squisitamente tecnici e sanitarie.

“Il Covid 19 non è un’emergenza sanitaria, ma globale che riguarda anche i rapporti umani. I dati – ha continuato – vengono forniti dall’Istituto superiore di Sanità, il Cts non ha un proprio istituto di ricerca e allo stato attuale 20.000 casi al giorno non consentono un’analisi approfondita dei dati“.

Su un’osservazione dell’on. Sasso sulla mancanza di dati precisi della pandemia nella scuola, Miozzo ha risposto: “non ho mai giocato sulla pelle dei ragazzi e dei lavoratori della scuola, sono un medico e non un politico”.

Il Coordinatore ha affermato anche che: “la DDI (didattica digitale integrata) è un metodo di insegnamento intelligente, ma non può essere la sostituzione dell’attività didattica può essere utilizzata solo in ambito emergenziale. Bisogna rafforzare il presidio scolastico che è stato perso nella memoria del sistema dell’istruzione. Distribuiti ogni giorno gratuitamente sul territorio 11 milioni di mascherine”.

Agostino Miozzo ha concluso dichiarando: “da marzo a maggio l’aggregazione scolastica non consentiva la presenza nelle classi, ma oggi, anche se nessuno può sostenere di poter aprire in sicurezza, bisogna intervenire per rientrare nelle aule“.

