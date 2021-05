Vaccino 12-15 anni, ok dell’Ema scontato

Il presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) Giorgio Palù ha dichiarato a SkyTg24 che l’ok dell’Ema al vaccino anti-Covid per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni è “scontato” ed entro lunedì arriverà anche quello dell’Aifa.

Già il ministro della salute Roberto Speranza aveva preannunciato l’arrivo del parere dell’Ema per il 28 maggio. Evidentemente serve qualche giorno in più ma l’ok arriverà.

Spiega Giorgio Palù: “Il 10 maggio l’Fda ha già approvato i vaccini per gli adolescenti, l’Ema li approverà oggi e l’Aifa recepirà questa autorizzazione – nell’arco di un paio di giorni – perché non c’è nessun’altra indicazione preferenziale. C’è già un’età, ci sono già i vaccini e credo che oggi si completerà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni”.

Quale vaccino?

Agli adolescenti toccheranno i vaccini Pfizer e Moderna. Palù ha infatti chiarito che “per i ragazzi di questa età sono raccomandati i vaccini a mRna, la risposta immunitaria è molto elevata e la protezione dopo la prima dose è già oltre il 90%”.

Abituiamoci a un mondo di pandemie

Oggi l’Italia è vicina alla zona bianca ma “abituiamoci a un mondo di pandemie – avverte l’esperto Aifa – abbiamo dimostrato di essere molto efficaci nella vaccinazione. Ma credo che dovremmo attrezzarci per il futuro, per questa emergenza, per il riemergere di questo virus e soprattutto di altri virus”.

Senza giri di parole, insomma, ci preannuncia che l’emergere di virus pandemici che vengono dal mondo animale probabilmente sarà quello che affronteremo nei prossimi anni.

Mascherina: all’aperto no, al chiuso sì

Infine il presidente Aifa parla di estate e afferma: “Tutti i parametri in discesa, in estate c’è attività all’aria aperta, radiazione ultravioletta, circolazione dell’aria, tuttavia – consiglia – all’aperto senza mascherina, ma al chiuso sarà bene tenerla”.