Valditara: aumenteremo gli stipendi dei prof. Giorgetti a lavoro

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, parlando a Radio24, ha spiegato: “Nella scorsa legge di bilancio abbiamo inserito per la prima volta nella storia della scuola italiana le risorse, sino al 2030, per garantire la continuità contrattuale. Dobbiamo aumentare quelle risorse, perché la sfida di aumentare gli stipendi del personale scolastico italiano è fondamentale”.

E ha pure aggiunto, come si legge sul Sole 24 Ore: “Ne stiamo ragionando con il ministro Giorgetti. Abbiamo avviato una serie di misure importanti, tra cui per la prima volta, una assicurazione sanitaria che entrerà in vigore da gennaio 2026. Poi una assicurazione per gli infortuni sul lavoro ed ancora tutta una serie di scontistiche importanti, che vanno dai mutui bancari”, all’inserimento del personale nel piano casa.

Infatti, ha pure detto, di aver chiesto al ministro Salvini di inserire il personale della scuola nel “Piano casa” del governo che si sta elaborando: “In certe aree del Paese è fondamentale garantire una abitazione a condizioni agevolate”.

E su questo versante il ministro ha proseguito, affermando: “Abbiamo investito 2 miliardi e 100 milioni per digitalizzare tutte le scuole. Ieri ero in un istituto nelle Marche. C’era la lavagna elettronica, la Lim, parlavo con il preside e si studiava un collegamento con docenti di università canadesi. I device, cioè tablet e computer, nell’anno scolastico 2021-2022 erano uno ogni 6 ragazzi. In questo anno, 2025-2026, ci avviciniamo ad un rapporto uno ogni due ragazzi. Abbiamo investito ed investiamo nell’intelligenza artificiale. Ricordo a tutti che a Napoli dall’8 al 13 ottobre ci sarà la prima grande convention internazionale. Stiamo investendo sugli assistenti virtuali e l’intelligenza artificiale”.