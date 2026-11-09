Valditara: gli stranieri che non parlano l’italiano compromettono l’apprendimento di tutta la classe, invieremo il modello ITS nei loro Paesi prima che arrivino in Italia

“L’integrazione è qualcosa di più rispetto all’inclusione: significa fare in modo che lo studente condivida i valori fondamentali della società in cui vive e conosca bene la nostra lingua”. A dirlo è stato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo a Busto Arsizio all’evento Connecting to the Future, organizzato dal dicastero dell’Istruzione in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese per fare il punto sulla riforma della scuola e sul percorso 4+2.

Il titolare del dicastero dell’Istruzione ha ribadito che “una concentrazione troppo elevata di studenti stranieri che non parlano la lingua nazionale ha effetti molto negativi sugli apprendimenti, sia dei ragazzi italiani sia degli stessi studenti stranieri”.

“Le competenze calano in modo drammatico”

Durante l’intervento, Valditara ha ricordato anche i risultati delle ultime indagini internazionali sulle competenze di lettura, comprensione del testo, matematica e scienze, sottolineando una correlazione diretta tra la concentrazione nelle classi di studenti che non conoscono la lingua del Paese ospitante e i risultati scolastici.

A questo proposito, il titolare del Mim ha ribadito che “quando lo studente torna a casa e parla esclusivamente una lingua diversa da quella che impara a scuola, le competenze calano in modo drammatico“, sostenendo che l’eccessiva distanza di comprensione tra la lingua utilizzata in famiglia e quella del Paese in cui si studia può incidere negativamente sui risultati.

Il Ministro ha quindi detto che ha fatto bene il Governo ad investire nell’insegnamento dell’italiano e in percorsi specifici di accompagnamento linguistico agli stranieri non parlanti la nostra lingua, anche attraverso la formazione di circa mille docenti specializzati in L2 (lingua seconda/stranieri): sono insegnanti collocati in realtà scolastiche frequentate da alunni appena arrivati in Italia e privi di competenze linguistiche, destinati alle classi in cui la percentuale di alunni stranieri supera il 20% del totale.

Rafforzare la formazione nei loro Paesi di loro provenienza

Nel ricordare che la formazione linguistica risulta uno strumento essenziale per favorire l’integrazione degli studenti non italiani, Valditara ha anche annunciato l’impegno a prevenire il problema, rafforzando la formazione nei Paesi di loro provenienza: “Dobbiamo portare la formazione all’estero, anche attraverso i nostri maestri e le nostre scuole, ad esempio con il modello degli ITS, il 4+2, affinché – ha specificato – i ragazzi che arrivano in Italia siano già preparati, innanzitutto sulla lingua, sappiano parlare correntemente l’italiano e conoscano la nostra cultura e la nostra società”.

“Questa – ha proseguito Valditara – è la strada dell’integrazione e quella che ci consente di fare in modo che nessuno rimanga indietro e che i ragazzi stranieri possano avere un futuro esattamente come i loro coetanei italiani”,

L’obiettivo, ha sottolineato, rimane quello di “affrontare con coraggio e consapevolezza il tema dell’integrazione, affinché tutti gli studenti abbiano le stesse opportunità di apprendimento e di crescita“, ha concluso il Ministro.