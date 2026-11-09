Voglio insegnare una materia diversa da quella prevista dalla mia laurea: è possibile?

Una docente che aspira all’insegnamento di una materia diversa da quella prevista dalla propria laurea ci chiede se è possibile partecipare a qualche interpello o ad entrare in una graduatoria provinciale o di Istituto per insegnare tale materia. In linea generale la risposta a questa domanda è negativa, in quanto l’accesso all’insegnamento ad una disciplina prevede almeno un titolo di laurea che sia congruente con la normativa di riferimento che stabilisce quali sono i titoli per accedre alle classi di concorso di insegnamento.

Regolamento normativo per l’accesso all’insegnamento

Non si può insegnare una materia che si desidera in modo arbitrario senza rispettare un preciso regolamento normativo, ma è invece possibile adeguare il proprio titolo di laurea, integrando delle annualità o semestralità di talune discipline oppure acquisendo dei crediti formativi universitari riferiti a dei precisi “settori scientifico-disciplinari” per insegnare la materia desiderata. Se la propria laurea non ha proprio attinenza con la materia che si vuole insegnare, non resta altro che acquisire prima il titolo di laurea idoneo per poi inserirsi in GPS seconda fascia o addirittura in prima fascia se si acquisisce anche l’abilitazione.

Il DPR 19 del 14 febbraio 2016 (Regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento) è il testo normativo che ha ridisegnato le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Nelle tabelle allegate al DPR 19/2016 e sue successive modifiche, ogni codice di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o specialistica è associata a specifiche “classi di concorso”. In tali tabelle è facilmente spiegato anche quali CFU e SSD sono necessari per l’accesso ad una specifica classe di concorso. I CFU (Crediti Formativi Universitari) e gli SSD (Settori Scientifico-Disciplinari) sono i due elementi fondamentali per valutare se il piano di studi della laurea soddisfa i requisiti del DPR 19/2016 e accedere così all’insegnamento.

Consigliamo di controllare il tuo piano di studi

Per l’accesso all’insegnamento di una materia che ci piace è necessario valutare in modo tecnico e specifico il DPR 19/2016 e s.s.m. per comprendere se il proprio piano di studi è coerente con l’insegnamento desiderato e se è eventualmente integrabile.

Il riferimento ufficiale per fare il controllo del proprio titolo di accesso e dei CFU presenti nel proprio piano di studi è il regolamento delle classi di concorso e relative tabelle: DPR 19/16 come modificato e integrato dal DM 259/17, dalla legge 234/21 art. 1 commi 329-338 (Educazione motoria nella scuola primaria), dal DM 20 novembre 2023 (discipline STEM A026 e A028) e dal DM 255/23 (revisione delle classi di concorso A-20, A-27 e A-53 e accorpamento di A-01 (ex A-01 e A-17), A-12 (ex A-12 e A-22), A-22 (ex A-24 e A-25), A-30 (Ex A-29 e A-30), A-48 (ex A-48 e A-49), A-70 (ex A-70 e A-72), A-71 (ex A-71 e A-73) con istituzione dei relativi sottocodici previsti dal DM 255/2023.

Quando tra i titoli di accesso è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i., anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.

Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i., sarà compito dell’ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto. (DM 255/23 art. 4).