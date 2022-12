Valditara salverà i prof dagli studenti violenti, la promessa di Salvini: per questo abbiamo preso il ministero dell’Istruzione

La Lega ha chiesto di guidare ministero dell’Istruzione non solo per rilanciare il settore, ma anche perchè nella scuola c’è bisogno di più rigore e severità verso gli studenti. A dirlo è stato il leader leghista Matteo Salvini: “gli episodi di violenza in classe, anche ai danni dei docenti, sono il segnale di una ferita che va rimarginata al più presto”, ha detto il numero uno del Carroccio a capo del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

“Condivido quindi la proposta del ministro Valditara di una circolare per vietare i cellulari in classe: è necessario ricostruire un rapporto sano tra ragazzi e professori, senza distrazioni e che metta al centro il dialogo e il buonsenso”, ha sottolineato Salvini.

Qualche giorno fa, il ministro Giuseppe Valditara, intervenuto a Porta a Porta, aveva dichiarato di volere “intervenire sulla vicenda dei cellulari in classe con una circolare” e “vedremo se fare altre iniziative”.

Il leader leghista ha quindi detto che “come Lega abbiamo voluto indicare il ministro dell’Istruzione per rimettere studenti, insegnanti e genitori al centro dello sviluppo del Paese”.

Salvini elenca, quindi, gli obiettivi già raggiunti e da raggiungere: “Appena arrivati al Governo abbiamo sbloccato il rinnovo contrattuale del corpo insegnanti (con 2.400 euro di arretrati e 120 d’aumento, ndr), fermo da anni. Ora tocca alla messa in sicurezza delle classi: per questo, come Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lavoreremo a stretto contatto con il Ministero della Scuola per permettere che i due miliardi del Piano per l’edilizia scolastica vengano sbloccati e usati senza gli ostacoli della burocrazia”.