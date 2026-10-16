Valorizzazione delle eccellenze, manifestazioni di interesse per gestire progetti e campionati: domanda entro il 29 ottobre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un Avviso pubblico per l’anno scolastico 2026/2027. L’iniziativa mira a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di scuole e atenei per l’organizzazione e la gestione dei Progetti nazionali e dei Campionati dedicati alla valorizzazione delle eccellenze.
Il bando si rivolge alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (sia in forma singola che come capofila di una rete di scuole) e alle università. Le realtà selezionate avranno il compito di curare la progettazione esecutiva, la gestione amministrativo-contabile e la logistica delle competizioni e dei progetti assegnati.
Per garantire la massima diffusione sul territorio nazionale, a ciascuna istituzione scolastica o ateneo non potranno essere assegnate più di 2 linee di intervento.
L’Avviso individua 9 distinte linee di intervento, con un tetto di finanziamento massimo per ciascuna voce a valere sulle risorse del Ministero per l’esercizio finanziario 2027:
Per accedere alla selezione, le scuole e le università candidate devono possedere precisi requisiti di idoneità soggettiva, assenza di conflitti di interesse, regolarità amministrativa e un’adeguata esperienza documentata nel triennio scolastico 2023/2024 – 2025/2026 nell’organizzazione di iniziative formative o competitive a livello nazionale o internazionale.
La valutazione delle proposte sarà condotta da un’apposita Commissione nominata dal Ministero. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, ed entreranno in graduatoria solo i progetti che raggiungeranno una valutazione minima di 70/100.
I fondi assegnati verranno erogati secondo la formula del 50% a titolo di acconto e il restante 50% a saldo, previa presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute entro il 31 ottobre 2027 per attività da concludersi entro il 31 agosto 2027.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 29 ottobre 2026. La trasmissione della manifestazione di interesse deve avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
dgosv.bandi@postacert.istruzione.it, allegando i modelli richiesti e la proposta progettuale firmati digitalmente dal Dirigente scolastico o legale rappresentante.