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16.10.2026

Valorizzazione delle eccellenze, manifestazioni di interesse per gestire progetti e campionati: domanda entro il 29 ottobre

Lara La Gatta
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Indice
Un’opportunità per scuole e atenei
Dai Campionati disciplinari ai Progetti speciali
Requisiti, valutazione e gestione delle risorse
Scadenze e modalità di invio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un Avviso pubblico per l’anno scolastico 2026/2027. L’iniziativa mira a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di scuole e atenei per l’organizzazione e la gestione dei Progetti nazionali e dei Campionati dedicati alla valorizzazione delle eccellenze.

Un’opportunità per scuole e atenei

Il bando si rivolge alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (sia in forma singola che come capofila di una rete di scuole) e alle università. Le realtà selezionate avranno il compito di curare la progettazione esecutiva, la gestione amministrativo-contabile e la logistica delle competizioni e dei progetti assegnati.

Per garantire la massima diffusione sul territorio nazionale, a ciascuna istituzione scolastica o ateneo non potranno essere assegnate più di 2 linee di intervento.

Dai Campionati disciplinari ai Progetti speciali

L’Avviso individua 9 distinte linee di intervento, con un tetto di finanziamento massimo per ciascuna voce a valere sulle risorse del Ministero per l’esercizio finanziario 2027:

  • Competizione New Design: ambito design e istruzione artistica (fino a € 95.000).
  • Progetto Celebration Day – Valorizzazione dei talenti e innovazione didattica: ambito trasversale (fino a € 90.000).
  • Campionati di Italiano: ambito lingua italiana (fino a € 50.000).
  • Campionati di Lingue e civiltà classiche: ambito latino e greco (fino a € 35.000).
  • Campionati di Problem Solving: ambito informatica e pensiero computazionale (fino a € 35.000).
  • Campionati di Economia e finanza: ambito educazione finanziaria (fino a € 30.000).
  • Progetto «Scuole ASPnet Unesco» e Progetto «Dante per la scuola»: (fino a € 25.000 ciascuno).
  • Progetto nazionale LSOSAlab: ambito scienze sperimentali e didattica laboratoriale (fino a € 20.000).

Requisiti, valutazione e gestione delle risorse

Per accedere alla selezione, le scuole e le università candidate devono possedere precisi requisiti di idoneità soggettiva, assenza di conflitti di interesse, regolarità amministrativa e un’adeguata esperienza documentata nel triennio scolastico 2023/2024 – 2025/2026 nell’organizzazione di iniziative formative o competitive a livello nazionale o internazionale.

La valutazione delle proposte sarà condotta da un’apposita Commissione nominata dal Ministero. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, ed entreranno in graduatoria solo i progetti che raggiungeranno una valutazione minima di 70/100.

I fondi assegnati verranno erogati secondo la formula del 50% a titolo di acconto e il restante 50% a saldo, previa presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute entro il 31 ottobre 2027 per attività da concludersi entro il 31 agosto 2027.

Scadenze e modalità di invio

Le domande di partecipazione dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 29 ottobre 2026. La trasmissione della manifestazione di interesse deve avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo dgosv.bandi@postacert.istruzione.it, allegando i modelli richiesti e la proposta progettuale firmati digitalmente dal Dirigente scolastico o legale rappresentante.

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0183471.15-10-2026Download
valorizzazione eccellenze

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