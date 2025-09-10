Valorizzazione delle eccellenze, il programma per l’a.s. 2025/26

Prosegue anche quest’anno la linea ministeriale volta a valorizzare le capacità e i talenti degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il D.M. n. 131/2025 (registrato dalla Corte dei conti il 22 luglio 2025) definisce l’elenco delle competizioni nazionali e internazionali valide ai fini del programma.

Hanno diritto a riconoscimenti e premi:

gli studenti che ottengono risultati di eccellenza nelle competizioni previste;

gli studenti che conseguono la maturità con 100 e lode.

I nominativi degli studenti meritevoli, previo consenso, sono pubblicati nell’Albo nazionale delle eccellenze (gestito da INDIRE), consultabile da università, enti di ricerca e imprese.

La gestione dei dati avviene tramite il Sistema informativo del Ministero (SIDI).

Gli incentivi economici (non soggetti a tassazione) saranno determinati con successivi provvedimenti, al termine delle rilevazioni di esami e competizioni. Le risorse vengono assegnate alle scuole per dare visibilità e riconoscere concretamente il merito.

Per le gare internazionali è previsto un premio aggiuntivo; per le competizioni di gruppo un premio unico da dividere tra i partecipanti.

Con circolare del 9 settembre il MIM invita i dirigenti scolastici a favorire la massima partecipazione degli studenti alle competizioni.