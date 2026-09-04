Valorizzazione delle eccellenze 2026/27: premi, esenzioni fiscali e contatti con le imprese per gli studenti meritevoli

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la circolare ufficiale che avvia il Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2026/2027. In attuazione del Decreto Ministeriale n. 148 del 23 luglio 2026, il piano intende continuare a valorizzare e potenziare le capacità di ogni studente, con l’obiettivo di sostenerlo nell’intero arco della sua carriera scolastica.

Chi può accedere ai riconoscimenti?

I destinatari del programma sono gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (statali e paritarie, sia in Italia sia all’estero) che otterranno risultati eccellenti nelle competizioni nazionali e internazionali accreditate, oppure che supereranno l’esame di Stato con la votazione di 100 e lode.

I premi: risorse alle scuole e incentivi economici esentasse

I riconoscimenti e i premi (previsti dal d.lgs. n. 262 del 2007) saranno quantificati con successivi provvedimenti una volta concluse le rilevazioni degli esami e delle competizioni. Le risorse finanziarie verranno assegnate direttamente alle scuole dei ragazzi meritevoli affinché la comunità scolastica possa dare visibilità ai loro successi.

La circolare ricorda un dettaglio di rilievo per le famiglie: gli incentivi economici non sono soggetti ad alcun regime fiscale, risultando quindi interamente esentasse. Sono inoltre previsti premi speciali aggiuntivi per i vincitori di competizioni con fase internazionale e regole specifiche per dividere i premi unici in caso di gare di gruppo.

Albo nazionale delle eccellenze

Previa acquisizione del consenso, i nominativi degli studenti meritevoli saranno pubblicati nell’Albo nazionale delle eccellenze sul sito dell’INDIRE. Questo registro digitale rappresenta un’importante vetrina per il futuro dei giovani: le informazioni in esso contenute saranno infatti direttamente consultabili da università, accademie, istituti di ricerca e imprese interessate a intercettare i migliori talenti del Paese.