Valutazione formativa è l’unica valutazione con efficacia educativa

Interessante tavola rotonda sulla didattica a distanza, la valutazione degli apprendimenti degli studenti, si è svolta con una diretta facebook organizzata dalla Flc Cgil di Messina, moderata dal Segretario Generale Pietro Patti, con l’intervento della Flc Cgil Sicilia e la partecipazione di Graziamaria Pistorino della Segreteria Nazionale della Flc Cgil. Sono intervenuti come invitati il prof. Crisitano Corsini pedagogista dell’Università Roma Tre, la prof.ssa Paola Pompejano docente di lettere alla scuola secondaria di II grado, la Dirigente scolastica prof.ssa Eleonora Corrado dell’Istituto Comprensivo Paradiso di Messina e Lucio Ficara giornalista de La Tecnica della Scuola.

Valutazione formativa per i nostri studenti

Molto interessante è stato l’intervento fatto sulla valutazione da un esperto dell’argomento, il prof. Crisitano Corsini pedagogista dell’Università Roma Tre. Il prof. Corsini ha detto che “la valutazione migliore da fare in questo momento e la stessa valutazione che andrebbe fatta in presenza, nel senso che il problema della valutazione in questo momento non è tanto qualitativo, cioè non è quale tipo di valutazione dobbiamo inventarci in questo momento emergenziale, perché in realtà la valutazione formativa è semplicemente quella più efficace a distanza come lo è in presenza, non è legata alla specificità del momento. Il Manifesto della Flc Cgil fa molto bene a mettere in evidenza l’importanza che può avere in questo momento la valutazione formativa, perché è una valutazione che è supportiva e che è giocata sulla relazione tra chi insegna e chi apprende, per questo è molto più efficace. È chiaro che in un momento del genere di altissimo stress e disorientamento, non si comprende perché dovremmo agire con una valutazione concepita come premio o come punizione.

La valutazione formativa è l’unica valutazione che ha una sua efficacia educativa riconosciuta empiricamente. Se non utilizziamo la valutazione formativa adesso, noi peggioriamo l’esistenza e anche la dimensione educativa di milioni di studenti”.

Video della tavola rotonda

La tavola rotonda è continuata anche con altri interventi importanti sulla didattica a distanza, lo svolgimento degli esami di Stato e la ripresa della scuola in presenza a partire dal prossimo anno scolastico.