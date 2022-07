Ventilazione, aerazione ed ozonizzazione in classe: quale diffusione per tali tecnologie in Europa?

Ventilazione, aerazione ed ozonizzazione in classe: quale diffusione per tali tecnologie in...

Per ovviare un altro – se non ennesimo – autunno alle prese con un potenziale innalzamento dei contagi da Sars-CoV- 2 nelle scuole, le quali si comportano da volano per la diffusione del nemico invisibile, occorre partire prevenuti cercando il più possibile di evitare catastrofici scenari didattici, dove studenti e docenti di fatto restano confinati in casa propria dinanzi ad uno schermo per impartire lezioni o ricevere nozioni. Tra le tecnologie promosse dalla comunità scientifica figurano, oltre alla riorganizzazione degli ambienti scolastici ed alla cohorting strategy, l’allestimento di gruppi-classe rapportato allo spazio disponibile, aerazione ed ozonizzazione, che necessitano dell’installazione di impianti ad aria non troppo invasiva, critica solo nei mesi invernali, ove la circolazione può vanificare il riscaldamento degli ambienti. Cruciale la manutenzione ordinaria, che nel Belpaese sarebbe, in via teorica, affidata con gare d’appalto ad aziende private: restano i nodi da sciogliere circa esecuzione dei lavori, appalti e linee guida, come sollevato dai Dirigenti Scolastici, smarriti di fatto in un mare di burocrazia giornaliera.

Tecnologie meccaniche e chimiche contro il nemico invisibile

L’attuale agente eziologico responsabile dell’insorgenza del COVID-19 si propaga attraverso la circolazione di nuvole di goccioline respiratorie che permangono negli ambienti chiusi in assenza di vento, le quali tendono a depositarsi e favorire il contagio. Per gli edifici pubblici, alberghi, ospedali e scuole sono stati promossi, a seguito delle influenze stagionali dei bienni passati, impianti di ozonizzazione ed aerazione per limitare la diffusione, specie in RSA e cliniche dove le patologie nocosomiali vedono un incremento nelle stagioni fredde. Gli impianti di ventilazione, almeno a scuola, possono essere installati seguendo l’assetto dell’aula: è possibile utilizzare finestre e prese d’aria esistenti o crearne di nuove, o provvedere, in classi sprovviste, ad aprire dei varchi in comune con ambienti prospicienti. L’ozonizzazione è più complessa: prevede l’allestimento di impianti con alla base dei serbatoi ove alloggia l’ozono in forma liquida, da integrare mensilmente.

Quale diffusione in Europa e quali i vantaggi? I dati dello studio promosso da Science Direct

In questo studio sono state effettuate misurazioni sul campo per analizzare le strategie di ventilazione negli edifici scolastici situati nell’Europa meridionale, in Particolare Spagna e Portogallo. Sono stati selezionati due campus universitari (l’Azurém Campus in Portogallo e il Fuentenueva Campus in Spagna) e sono stati condotti test di ventilazione in aule rappresentative di entrambe le località. Sulla base dell’analisi e della discussione dei risultati ottenuti, sono state tratte le seguenti tre conclusioni:

Le strategie di ventilazione devono essere riconsiderate come conseguenza dell’emergenza pandemica COVID-19. I risultati ottenuti dalle misurazioni delle strategie di ventilazione naturale mostrano che la selezione della combinazione appropriata di porte e finestre può fornire un ricambio d’aria sufficiente;

Per quanto riguarda i sistemi di ventilazione meccanica, dato che alcuni spazi scolastici non dispongono finestre accessibili per fornire una ventilazione naturale aggiuntiva, non è possibile attuare strategie di ventilazione ibrida;

Per quanto riguarda il rischio di infezione, è solo superiore all’1% in quattro degli scenari studiati. L’analisi dei risultati ha mostrato che, sebbene il livello di CO2 stimato sia superiore al livello raccomandato per una buona ventilazione, non implica necessariamente che il rischio di infezione sia maggiore;

Le caratteristiche e le dotazioni delle aule influenzano le possibili strategie di ventilazione che possono essere attuate. Per questo motivo, e data la limitazione per ottenere un’adeguata qualità dell’aria interna, gli interventi di retrofit negli spazi didattici non dovrebbero solo dare priorità all’efficienza energetica, ma dovrebbero anche garantire che le strategie siano sicure per gli occupanti;

Tirando le somme, secondo i dati disponibili, non vi sono attualmente ragioni sufficienti per non fare uso di tali tecnologie: come sempre, si tratta di una questione di interesse, fondi e buonsenso complessivo.