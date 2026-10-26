Viaggi di istruzione, difficile applicare il criterio di rotazione dei docenti accompagnatori. Forse è un business economico?

Già ad ottobre nei vari consigli di classe si trattano ordini del giorno riferiti alle mete dei viaggi di istruzione 2026/2027 e si devono individuare i docenti accompgnatori. In diverse scuole, soprattutto quelle secondarie di I e II grado, trovare la “disponibilità” di docenti accompagnatori non è per nulla semplice. Senza i docenti accompagnatori il viaggio di istruzione salta e questo sembra essere un problema per tanti dirigenti scolastici che ci tengono in modo particolare ad organizzare per tutte le classi e in modo particolare per le classi terminali, il viaggio di istruzione in Italia o anche all’estero.Ecco che scatta la preghiera diffusa di trovare docenti disponibili ad accompagnare i ragazzi al viaggio di istruzione.

Esiste il criterio di rotazione

Nei vari regolamenti di Istituto per i viaggi di istruzione, le norme sono molto spesso riprese dalla Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992, n. 291, dove in modo chiaro ed esplicito il Ministero dell’Istruzione specifica che. “Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante“.

Questa norma di buon senso, ripresa e applicata da quasi tutti i regolamenti di Istituto per garantire una adeguata continuità didattica e il regolare svolgimento delle programmazioni didattico-educative, molto spesso viene disattesa e non eseguita. Risulta, in questa fase in cui i docenti non sono retribuiti per il viaggio di istruzione e hanno delle pesanti responsabilità di vigilanza, difficile applicare il criterio di rotazione dei docenti accompagnatori. Ecco allora che, pur di non fare saltare il viaggio di istruzione ad una classe, sbucano i docenti-accompagnatori di professione che in uno stesso anno scolastico arrivano a fare due, tre e anche quattro viaggi dando la disponibilità anche di accompagnare classi che non conoscono.

Il viaggio di istruzione è business economico

Il settore dell’organizzazione dei viaggi di istruzione delle scuole e delle vacanze studio muove centinaia di milioni di euro l’anno. Le stime statistiche di settore indicano un mercato economico complessivo di alcuni miliardi di euro considerando anche l’indotto turistico e i soggiorni linguistici associati agli Erasmus.

I prezzi dei viaggi di istruzione, in un momento storico di inflazione galoppante e di un caro vita veramente eccessivo, sono saliti alle stelle. Per un viaggio all’estero si parte da una spesa minima di 600€ fino a superare gli 850€ – 1.000€ a studente, molto spesso in aggiunta le famiglie devono pagare in aggiunta i biglietti per le vistie guidate nei musei, anche uno dei pasti della giornata, visto che il pacchetto prevede la mezza pensione. quindi un viaggio di istruzione arriva a costare a studente anche 1500-2000 euro.

Non esistono obblighi di accompagnamento

Se è vero che esitono i docenti accompagnatori di viaggi di istruzione seriali, capaci di fare 4 viaggi in uno stesso anno scolastico, esistono anche tantissimi docenti che non danno la propria disponibilità ad accompaganre le classi. È importantissimo specificare che non esistono obblighi di servizio per i docenti ad accompagnare gli studenti in attività esterne come il viaggio di istruzione.

Ai fini del conferimento dell’incarico, il dirigente scolastico, nell’ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere agli incarichi di accompagnamento. Nella lettera di incarico del docente accompagnatore, il dirigente scolastico fa un ordine di servizio formale in cui definisce con precisione i confini della responsabilità civile e penale del professore durante l’intera durata del viaggio di istruzione.