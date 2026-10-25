I 60 CFU per insegnare: chi deve conseguirli e chi può accedere ai percorsi ridotti?

È importante specificare che i percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU per acquisire l’abilitazione nelle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, vengono banditi ciclicamente ogni anno accademico attraverso dei bandi ufficiali delle Università e dalle Istitutzioni AFAM. Tali percorsi sono pensati per gli aspiranti docenti chi intendon acquisire l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie e per coloro che devono completare il proprio percorso formativo in seguito al concorso.
Per quanto riguarda il conseguimento dei 60 CFU completi, senza alcun percorso ridotto e agevolato, li possono conseguire tutti coloro che non hanno altre abilitazioni pregresse o specializzazioni sul sostegno o ancora periodi di servizio specifici, di almeno tre anni, nella scuola. Per entrare più nel dettaglio, possiamo affermare quanto segue:
potranno tentare di iscriversi ai percorsi abilitanti di 60 CFU tutti coloro che hanno appena concluso il percorso di studi universitario conseguendo una laurea magistrale che dia accesso ad una classe di concorso di insegnamento oppure i diplomati ITP (fino al 31 dicembre 2027) o gli studenti iscritti a corsi universitari con titoli idonei all’insegnamento che abbiano già acquisito almeno 180 CFU.
Dai 60 CFU si passa a conseguirne solamente 30, attraverso percorsi ridotti, quando:
Un altro percorso ridotto dei classici 60 CFU per abilitarsi all’insegnamento delle classi di concorso della scuola secondaria è quello riservato ai candidati che, dopo la laurea o nel mentre acquisivano la laurea magistrale, hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e devono integrare il percorso con l’acquisizione di ulteriori 36 CFU.