Vietato stare a scuola fuori dall’orario di lavoro, le reazioni: “Basterebbe un badge” – PARTECIPA AL SONDAGGIO

In questi giorni si è parlato moltissimo di una dirigente scolastica di una scuola di Pordenone che avrebbe diffuso una circolare in cui si vieta ai docenti di trattenersi a scuola al di fuori del proprio orario di servizio.

La disposizione impone ai docenti di lasciare la scuola al termine dell’orario in assenza di motivazioni valide: chi vuole rientrare nel pomeriggio per correggere compiti o svolgere altre attività scolastiche, d’ora in poi dovrà chiedere l’autorizzazione con almeno due giorni di anticipo tramite e-mail alla dirigenza. I docenti con un’ora libera tra le lezioni potranno restare in sala insegnanti, mentre chi termina presto, anche alle 11 del mattino, è obbligato a uscire. Non sarà consentito neppure restare a scuola per correggere compiti o preparare lezioni. La dirigente ha giustificato la direttiva con motivi di sicurezza, temendo problemi assicurativi in caso di incidenti.

Le reazioni

Sono state moltissime le reazioni di fronte a questa notizia da parte di docenti. Eccone alcune:

“Basterebbe un badge da timbrare per sapere chi è dentro e chi è fuori”.

“È giusto e sapete perché? L’assicurazione copre gli infortuni da mezz’ora prima a mezz’ora dopo l’orario di servizio, compreso il tragitto casa-scuola, senza essere esagerati con il preavviso di 2 giorni, ma se ci si trattiene oltre il servizio a scuola, bisogna avvertire altrimenti se cadete dalle scale o vi crolla il lavandino sui piedi l’assicurazione non ripaga”.

“Sono sempre più contenta di insegnare in una scuola fuori dell’Italia. Noi possiamo accedere alla scuola in qualsiasi momento, ho colleghi che vanno di domenica per preparare le lezioni, io stessa di tanto in tanto vado nel weekend per fotocopie o altro”.

“Ed è precisamente questo la scusa dello Stato per non pagare adeguatamente i docenti: ‘non ti vedo quando lavori, ergo non ti pago. Non ti pago perché non posso controllare quante ore lavori'”.

“Ma davvero c’è gente che ha voglia di andare a scuola anche fuori dall’orario di lavoro?”.

“Devo avere il diritto di rimanere a scuola a lavorare, visto che sono ore in cui lavoro per la scuola”.

Il sondaggio della Tecnica della Scuola

Ma quante ore a settimana passano i docenti oltre l’orario di servizio per svolgere altre mansioni fuori dalla classe? Tutto questo è portatore di ansia e di tensioni da governare? Può portare, come sostengono alcuni sindacalisti, anche a determinare il burnout?

La Tecnica della Scuola chiede dunque ai docenti quante ore di lavoro svolgono al giorno extra-didattiche (oltre a quelle effettive) e quanto incidono le ore svolte fuori servizio, a scuola ma anche al di fuori dell’edificio scolastico, nell’aumento dello stress da lavoro.

All’interno del sondaggio, troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Docenti

Altro

In quale luogo ti trovi attualmente?

Nord

Centro

Sud

Isole

Quante ore di lavoro al giorno svolgi in più fuori e dentro la scuola?

Al massimo un’ora al giorno

Dalle 2 alle 3 ore al giorno

Più di 3 ore al giorno

Non svolgo ore in più

Quanto incidono le ore fuori servizio nella gestione dello stress da lavoro?

Estremamente

Molto

Moderatamente

Leggermente

Per niente

Normativa sul diritto alla disconnessione

E’ all’interno del contratto integrativo di Istituto che si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente e del personale scolastico a staccare la spina con il lavoro: una volta terminato il regolare orario di servizio, scatta il diritto alla disconnessione nelle giornate, ancora di più nelle giorate festive.

È proprio il Ccnl scuola 2019-2021, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.30, a disporre il fatto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.

In buona sostanza a livello di contrattazione integrativa di Istituto, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria. Appare evidente che esistono orari della giornata e giornate come il sabato e la domenica, oltre che le giornate di festività, dove il diritto del lavoratore a non ricevere messaggi, telefonate, videochiamate, notifiche varie, debba essere garantito e tutelato.