Vincolo quinquennale, Fioramonti: ordine del giorno bocciato alla Camera

“Mi dispiace comunicare che il mio Ordine del Giorno che impegnava il Governo a rivedere il vincolo quinquennale per gli insegnanti (e che faceva seguito al mio emendamento respinto in Legge di Bilancio) è stato appena bocciato alla Camera“.

Lo fa sapere Lorenzo Fioramonti, ex Ministro dell’Istruzione, con un post su Facebook.

“Vi ricordo che il mio ODG – continua Fioramonti – non stabiliva come andasse rivisto: chiedeva semplicemente di impegnarsi a rivederlo nella modalità e nei tempi opportuni. Più blando di così non si può!“

“Come si vede dall’immagine qui sotto, – conclude – hanno votato contro sia la maggioranza sia l’opposizione (eccetto i pochi puntini verdi di alcuni colleghi del Gruppo Misto). Questo mi sembra un fatto importante da ricordare, soprattutto quando poi i partiti si dicono favorevoli alla mobilità degli insegnanti negli annunci social o ai comizi strappaconsensi“.