Visite fiscali per il personale scolastico, dalle ore 10 alle 12 del mattino e dalle ore 17 alle 19 del pomeriggio

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 le fasce orarie per le visite fiscali dei docenti e di tutto il personale scolastico restano le stesse: ovvero dalle ore 10:00 alle 12:00 del mattino per riprendere dalle ore 17:00 alle 19:00 del pomeriggio. Quindi è utile ribadire che le visite mediche di controllo domiciliare, inviate dall’INPS o dal dirigente scolastico, nei confronti di tutto il personale scolastico, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Normativa sulle visite fiscali

Appare utile ricordare che la sentenza n.16305 del 3 novembre 2023 del TAR Lazio ha evidenziato, senza mezzi termini, che la mancata armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità, ha fra l’altro determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato. In buona sostanza nella sentenza si fa notare che mentre nelle aziende private, il lavoratore che prende un congedo di malattia, è vincolato a permanere a casa per l’eventuale visita fiscale dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, senza riferimenti a festivi e giorni non lavorativo, invece nella Pubblica Amministrazione, compresi i dipendenti della scuola, le fasce orarie per le visite fiscali di chi è in malattia, prima della suddetta sentenza,erano molto più ampie, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Oggi, anche per i docenti e per tutto il personale scolastico, le fasce orarie delle visite fiscali dei dipendenti pubblici che si trovano in malattia sono dalle ore 10 alle 12 della mattina, per poi riprendere nel pomeriggio dalle ore 17 alle 19.

Il controllo malattia per i docenti e tutto il personale scolastico è a carico dell’INPS, non più come accadeva in passato a carico dell’ASL. Secondo le nuove regole le visite fiscali potranno essere svolte sistematicamente e anche in modo ripetitivo; anche nel corso della stessa malattia o della stessa giornata e anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale, compresi anche proprio i giorni festivi. La visita fiscale per l’accertamento della malattia di un docente o del personale scolastico, può essere richiesta anche dal dirigente scolastico.

Dunque, è bene ribadirlo per la sua importanza, le visite fiscali possono essere richieste, dall’INPS o dalla scuola, tutti i giorni compresi il sabato, le domeniche e i festivi, anche in sequenza ripetitiva nella stessa giornata o in giorni diversi dello stesso periodo di malattia.