Voucher per internet e pc dal 9 novembre

Il Comitato interministeriale banda ultra larga (Cobul) presieduto dalla ministra per l’innovazione tecnologica Paola Pisano ha stabilito che dal 9 novembre le famiglie con Isee non superiore a 20mila euro potranno chiedere un voucher fino a 500 euro per avere la connessione veloce a internet e per dotarsi di un personal computer o un tablet.

Questa prima fase di erogazione del bonus “è parte di un progetto più ampio che prevede anche per le famiglie con reddito Isee inferiore a 50mila euro e per le micro, piccole e medie imprese la possibilità di usufruire di voucher per la connessione veloce a internet”.

Il Comitato ha preso atto dell’informativa definita dal ministero dello sviluppo economico e da Infratel (società del gruppo Invitalia vigilata dal ministero) in base alla quale “risulta che le offerte commerciali presentate dagli operatori di telecomunicazioni e approvate da Infratel potranno essere fruibili dai nuclei familiari a partire da quella data”.