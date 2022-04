102 anni: ex prof torna in classe a insegnare

E’ successo all’istituto Rosso di San Secondo di Caltanissetta dove la classe I G ha accolto con entusiasmo il sogno di Michela Ponte, ex insegnante di lettere, di ritornare a insegnare per un giorno.

La donna, nonna Michela, delle veneranda età di 102 anni, dopo essere guarita dal covid, ha espresso questo desiderio che è stato subito accolto, anche perché fa parte di un progetto complessivo della sua casa di cura “Nonni Felici 4.0” nel Nisseno.

L’idea del progetto è dalla responsabile della struttura, per cui ogni ospite potrà realizzare il suo sogno per un giorno. E la ex prof è stata accontentata, realizzando il suo sogni di ritornare in classe a svolgere il suo lavoro.

La dirigente scolastica dell’Istituto è stata ben felice di accogliere la centenaria insegnante, dichiarando: “Gli anziani sono la nostra memoria ed è importante vedere come essi rappresentino non solo un riferimento, ma anche una chiara affermazione di quanto la scuola e lo studio siano fondamentali nella vita”.

Nonna Michela, emozionata e commossa, ma anche autorevole come un tempo, ha fatto l’appello e a uno a uno i ragazzi hanno confermato la loro presenza alzandosi in piedi.

Un ritorno in cattedra, come si vede, con tutte le regole e le procedure che una insegnate adotta coi suoi alunni.

Auguri alla nonna Michela.