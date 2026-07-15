Registrati
Diretta video

Prima ora | notizie del 15 luglio

Docenti
15.07.2026

150 preferenze 2026 con scelta di scuole, comuni, distretti e intera provincia: tutto pronto per il via – DIRETTA ORE 16.00

Valerio Musumeci
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
150 preferenze, le domande e le scadenze
L'approfondimento live di Tecnica della Scuola

Quali saranno le sezioni da compilare per le 150 preferenze e quali i tempi di presentazione dell’istanza? Per quanto riguarda l’inasprimento delle sanzioni per rinunce e abbandoni del servizio, in cosa consiste il peggioramento sanzionatorio? Nella compilazione della domanda si può decidere di non inserire la richiesta di supplenza per alcuni insegnamenti e puntare su altre classi di concorso? Come funziona il completamento orario di uno spezzone? Sono solo alcune delle domande sulle 150 preferenze.

150 preferenze, le domande e le scadenze

Come illustrato da Tecnica della Scuola in precedenti approfondimenti, le funzioni saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Ne parliamo in diretta oggi, mercoledì 15 luglio, a partire dalle 16:00, insieme ai proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, esperti di normativa scolastica. La trasmissione sarà in diretta sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

150 preferenze 2026

Ansia da 150 preferenze? Prenota la tua consulenza con l’esperto

GPS, dal 16 al 29 luglio la scelta delle 150 scuole: come orientarsi tra sedi, punteggi e opportunità con MiglioriScuole

Come compilare le 150 preferenze? Inizia il countdown: prenota la tua consulenza personalizzata con l’esperto

Compilazione 150 preferenze: la consulenza con l’esperto per non commettere errori

GPS 150 preferenze, ripescaggio, posti orario, completamento e sanzioni: le principali novità

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Premiolino 2026, il Premio Pirelli per la Scuola va a Rai Scuola

Redazione

Monitoraggio Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO): scadenza 15 luglio 2026 per i tutor interni, 31 luglio per i coordinatori di progettazione

Lara La Gatta

Ansia da 150 preferenze? Prenota la tua consulenza con l’esperto

Redazione

Giffoni Film Festival, Spaggiari porta la media education tra i banchi con ClasseViva EXTRA

Pubbliredazionale
vai alla ricerca avanzata