150 preferenze 2026 con scelta di scuole, comuni, distretti e intera provincia: tutto pronto per il via – DIRETTA ORE 16.00

Quali saranno le sezioni da compilare per le 150 preferenze e quali i tempi di presentazione dell’istanza? Per quanto riguarda l’inasprimento delle sanzioni per rinunce e abbandoni del servizio, in cosa consiste il peggioramento sanzionatorio? Nella compilazione della domanda si può decidere di non inserire la richiesta di supplenza per alcuni insegnamenti e puntare su altre classi di concorso? Come funziona il completamento orario di uno spezzone? Sono solo alcune delle domande sulle 150 preferenze.

150 preferenze, le domande e le scadenze

Come illustrato da Tecnica della Scuola in precedenti approfondimenti, le funzioni saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Ne parliamo in diretta oggi, mercoledì 15 luglio, a partire dalle 16:00, insieme ai proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, esperti di normativa scolastica. La trasmissione sarà in diretta sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.