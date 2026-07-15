GPS, dal 16 al 29 luglio la scelta delle 150 scuole: come orientarsi tra sedi, punteggi e opportunità con MiglioriScuole

Dal 16 al 29 luglio i docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze sono chiamati a compiere una delle scelte più importanti della procedura: individuare fino a 150 scuole nelle quali rendersi disponibili per le supplenze.
Una decisione tutt’altro che semplice. Le sedi disponibili possono essere numerose, distribuite su territori molto ampi e caratterizzate da situazioni differenti per numero di convocazioni, punteggi degli ultimi nominati, disponibilità delle graduatorie e ricorso agli interpelli.
Spesso la scelta viene effettuata affidandosi soprattutto alla vicinanza geografica, al passaparola o a informazioni raccolte in modo frammentario.
Per aiutare i docenti a orientarsi, Tinterpello ha rinnovato Migliori Scuole, il servizio che analizza i dati disponibili e restituisce un report personalizzato con gli istituti che meritano maggiore attenzione.
L’analisi parte da alcuni elementi del profilo dell’utente: classe di concorso, provincia, fascia GPS e punteggio. A questi vengono associati dati storici sulle nomine, punteggi degli ultimi nominati, informazioni sulle graduatorie, distanza dalla posizione indicata ed eventuali interpelli pubblicati dagli istituti negli anni precedenti o in tempi recenti.
Quando una scuola pubblica un interpello significa che le graduatorie utilizzate non sono state sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. La presenza di interpelli storici o recenti può quindi rappresentare un indicatore utile per chi deve valutare quali istituti inserire tra le proprie preferenze.
Non si tratta di prevedere con certezza una futura convocazione, ma di osservare segnali che possono aiutare a leggere meglio il contesto e a confrontare scuole diverse con maggiore consapevolezza.
MiglioriScuole suddivide gli istituti in base al livello di opportunità rilevato: alta, media, bassa o non rilevata.
Per ciascuna scuola vengono mostrati gli elementi che hanno contribuito alla valutazione, così da permettere all’utente di comprendere perché un istituto viene considerato più o meno interessante.
I risultati possono essere filtrati in base al livello di opportunità, ordinati per rilevanza o distanza, visualizzati su una mappa e consultati in un report PDF scaricabile.
Il servizio non sostituisce la valutazione personale del docente, ma offre una base informativa più ordinata da cui partire.
La finestra prevista dal 16 al 29 luglio lascia un tempo limitato per analizzare le sedi, confrontare le scuole e definire l’ordine delle preferenze.
Prepararsi in anticipo può quindi essere utile per evitare decisioni affrettate e costruire una selezione più coerente con il proprio punteggio, la propria disponibilità agli spostamenti e le opportunità emerse dai dati.
In un sistema complesso come quello delle supplenze, disporre di informazioni organizzate non elimina l’incertezza, ma permette di affrontare la scelta delle 150 scuole con più metodo e maggiore consapevolezza.
Per approfondire:
Vai su MiglioriScuole
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