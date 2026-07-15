Registrati
Diretta video

Prima ora | notizie del 15 luglio

Docenti
15.07.2026
Aggiornato alle 12:14

Scuola paritaria assume 131 docenti in nero: evasione da 435mila euro

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Come funzionava l'inquadramento irregolare
Le conseguenze legali
Un secondo capitolo: i ricavi in nero

Centotrentuno cattedre coperte con contratti sulla carta autonomi, ma nella sostanza indistinguibili da un vero rapporto di lavoro subordinato. È quanto ha ricostruito il Comando provinciale della Guardia di finanza di Agrigento, che ha passato al setaccio la gestione del personale di un noto istituto paritario del capoluogo, gestito da una società cooperativa attiva con corsi di secondo grado. Il risultato dell’accertamento è un conto da capogiro: oltre 435mila euro tra contributi mai versati e sanzioni collegate.

Come funzionava l’inquadramento irregolare

Come riportato dal Sole24ore, l’indagine è partita da un’analisi degli assetti societari della cooperativa e si è sviluppata insieme alla Direzione provinciale dell’Inps. Al centro dei controlli i cosiddetti contratti “a progetto”, con cui l’ente aveva formalmente assunto tutto il corpo docente impiegato nelle materie curricolari. Un’etichetta contrattuale che, secondo gli investigatori, non reggeva al confronto con le modalità reali con cui il lavoro veniva svolto ogni giorno in aula. Da qui la decisione di riqualificare tutte le 131 posizioni come lavoro subordinato a tutti gli effetti, con il relativo recupero dei contributi non versati e delle penali previste.

Le conseguenze legali

Il legale rappresentante della cooperativa, ente gestore della scuola, è finito nel mirino della Procura di Agrigento con l’accusa di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro. Il caso si inserisce in un filone di controlli più ampio che riguarda il settore dell’istruzione privata, dove il confine tra collaborazioni autonome e rapporti di fatto subordinati continua a essere terreno scivoloso per molti enti gestori.

Un secondo capitolo: i ricavi in nero

Le verifiche delle Fiamme gialle non si sono fermate al fronte contributivo: è emerso anche un giro di ricavi non dichiarati per 300mila euro, riconducibili alla stessa attività scolastica. La segnalazione è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione, allargando così l’inchiesta anche al versante fiscale.

Scuola paritaria

Scuole paritarie FISM, firmato il rinnovo contrattuale: +80 euro mensili in due tranche

Scuola paritaria, per Suor Monia Alfieri il bonus da 1.500 euro a famiglia è democratico: per un alunno della statale si spendono 10mila euro l’anno

Bonus scuole paritarie, plauso dell’Associazione Genitori Scuole Cattoliche: “Intervento atteso da molte famiglie”

Scuole paritarie, Caso (M5S) contro Valditara: “Bonus crea disparità tra famiglie nelle stesse condizioni economiche”

Il buono-scuola: per il diritto allo studio nelle paritarie

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Premiolino 2026, il Premio Pirelli per la Scuola va a Rai Scuola

Redazione

Monitoraggio Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO): scadenza 15 luglio 2026 per i tutor interni, 31 luglio per i coordinatori di progettazione

Lara La Gatta

Ansia da 150 preferenze? Prenota la tua consulenza con l’esperto

Redazione

Giffoni Film Festival, Spaggiari porta la media education tra i banchi con ClasseViva EXTRA

Pubbliredazionale
vai alla ricerca avanzata