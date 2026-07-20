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150 preferenze, gli errori da non commettere nella compilazione della domanda

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Docenti
20.07.2026

150 preferenze 2026 Gps, è obbligatorio compilare la sezione 4? Risponde l’esperto

Sara Adorno
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Indice
È obbligatorio compilare la sezione 4? Si verrà convocati per il ruolo a prescindere dalla sua compilazione? Quali sono le sanzioni se non si accetta la nomina da prima fascia sostegno?
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La Tecnica della Scuola – come ogni anno – sta seguendo da vicino la scelta delle 150 preferenze con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Le funzioni sono state attivate dal 16 luglio (ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

Ne abbiamo parlato in diretta venerdì 17 luglio, con Antonio Antonazzo, membro della direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti.

È obbligatorio compilare la sezione 4? Si verrà convocati per il ruolo a prescindere dalla sua compilazione? Quali sono le sanzioni se non si accetta la nomina da prima fascia sostegno?

A questa domanda di un lettore, l’esperto ha risposto: “La sezione 4 è legata esclusivamente alla prima fascia sostegno per le nomine finalizzate al ruolo. Non è obbligatoria: se un candidato non vuole partecipare a questa fase, non la compila e passa direttamente alle supplenze. Tuttavia, se non viene compilata, il candidato non potrà ricevere nomine finalizzate al ruolo. Se invece si ottiene la nomina tramite questa sezione e vi si rinuncia, si viene esclusi dalle supplenze successive per l’intero biennio”.

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