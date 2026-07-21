La scuola come learning hub: come si trasformerà in futuro? Disponibile il volume curato da Indire e Cnr

È disponibile in open access il volume La Scuola come Learning Hub. Pratiche emergenti per ripensare la scuola del futuro, curato da Giuseppina Rita Jose Mangione e Paolo Landri. Il volume raccoglie i risultati della ricerca sviluppata congiuntamente da INDIRE e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (CNR IRPPS), dedicata allo scenario “School as Learning Hub” elaborato dall’OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) nell’ambito della riflessione internazionale sui futuri dell’educazione.

Il volume contiene un’analisi di come la scuola potrà trasformarsi in un nodo di connessione tra apprendimento, comunità e territorio attraverso Living Lab internazionali e territoriali; metodologie creative, ed infine tre casi di studio.

A partire da una ricerca partecipativa che applica processi e strumenti tipici degli Inventive Methods, il volume presenta gli immaginari educativi emergenti e propone una riflessione sulla scuola come learning hub, intesa come un nodo capace di collegare studenti, docenti, famiglie, istituzioni, associazioni, soggetti culturali ed economici, spazi fisici e ambienti digital.

Gli obiettivi

In linea con gli scenari OCSE (2020) e con le indicazioni del Global Education Monitoring Report dell’UNESCO, questa prospettiva interpreta la scuola come infrastruttura aperta e connettiva, capace di integrare apprendimento formale, non formale e informale lungo tutto l’arco della vita.

Il volume offre strumenti per interpretare criticamente le pratiche già presenti nelle scuole, leggere il presente e immaginare futuri possibili. In questo senso, il futuro non è solo un orizzonte lontano, ma una dimensione operativa che consente alle scuole – in particolare quelle piccole – di valorizzare la propria specificità e contribuire alla costruzione di comunità più eque, inclusive e sostenibili.

Il progetto ha integrato Living Lab internazionali e territoriali, nei quali ricercatori, dirigenti scolastici, docenti, studenti e stakeholder hanno partecipato come co-costruttori di conoscenza. La ricerca ha utilizzato inventive e creative methods, tra cui pratiche narrative e visuali, video partecipativo e digital storytelling. Il gruppo dell’Università degli Studi di Bergamo ha contribuito alla formazione e all’accompagnamento scientifico su queste metodologie.

La fase empirica ha coinvolto Montecorice, nel Cilento, l’Istituto Comprensivo Prà di Genova e l’Istituto Comprensivo di Govone, nelle Langhe. I casi mostrano come il Learning Hub assuma configurazioni differenti in relazione ai bisogni, alle risorse e alle caratteristiche dei territori.

I protagonisti

La ricerca è stata sviluppata dal gruppo INDIRE composto da Giuseppina Rita Jose Mangione, Stefania Chipa, Giuseppina Cannella, Serena Greco, Tania Iommi, Andrea Paoli e Lorenza Orlandini, in collaborazione con il gruppo di ricerca del CNR IRPPS coordinato da Paolo Landri, che ha contribuito allo sviluppo della cornice teorica e sociologica della ricerca sui futuri dell’educazione. Il volume si apre con la prefazione di Anna Cristina D’Addio del Global Education Monitoring Report (UNESCO).

La pubblicazione è stata sostenuta con i fondi del Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027 nell’ambito del progetto “Azioni di ricerca per l’Istruzione e la Formazione”. Nei prossimi mesi verranno presentati i risultati e proseguirà il confronto sul ruolo della scuola nei processi di rigenerazione educativa, sociale, territoriale ed economica.