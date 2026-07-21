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Docenti
21.07.2026

150 preferenze 2026 Gps, sono in prima fascia sostegno e seconda fascia materia. Devo fare due domande distinte? Risponde l’esperto

Sara Adorno
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Indice
Sono in prima fascia sostegno e seconda fascia materia. Devo fare due domande distinte?
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La Tecnica della Scuola – come ogni anno – sta seguendo da vicino la scelta delle 150 preferenze con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Le funzioni sono state attivate dal 16 luglio (ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

Ne abbiamo parlato in diretta venerdì 17 luglio, con Antonio Antonazzo, membro della direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti.

Sono in prima fascia sostegno e seconda fascia materia. Devo fare due domande distinte?

A questa domanda di una lettrice, l’esperto ha risposto: “La domanda è unica, ma strutturata in diverse sezioni. Bisogna compilare la sezione finalizzata al ruolo (3 e 4) per il sostegno al 31 agosto, e poi la sezione delle supplenze (5) sia per materia che per sostegno (includendo 30 giugno e spezzoni). Non fare la sezione 5 per il sostegno è un errore comune: se non si ottiene il ruolo, si rischia di perdere anche la supplenza semplice”.

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