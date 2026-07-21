150 preferenze 2026 Gps, come funziona la riserva del servizio civile al 15%? Sarà esaurita tutta al primo turno? Risponde l’esperto

La Tecnica della Scuola – come ogni anno – sta seguendo da vicino la scelta delle 150 preferenze con dirette, video-tutorial e approfondimenti.

Le funzioni sono state attivate dal 16 luglio (ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

Ne abbiamo parlato in diretta venerdì 17 luglio, con Antonio Antonazzo, membro della direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti.

Come funziona la riserva del servizio civile al 15%? Sarà esaurita tutta al primo turno?

A questa domanda di un lettore, l’esperto ha risposto: “Significa che su 100 posti disponibili in un turno di nomina, un massimo di 15 sono riservati a chi ha questa precedenza. I riservisti non scelgono prima degli altri in assoluto, ma vengono individuati all’interno della graduatoria di merito fino al raggiungimento della percentuale prevista per quel turno”.