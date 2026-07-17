150 preferenze 2026, le novità di quest’anno e i consigli per compilare bene l’istanza – DIRETTA ORE 15.30

È uno degli appuntamenti più importanti del mondo della scuola, atteso da migliaia di docenti e fondamentale per il funzionamento del sistema. Parliamo delle 150 preferenze, che Tecnica della Scuola –come ogni anno – sta seguendo da vicino con dirette, video-tutorial e approfondimenti. Per comunicare le ultime novità e guidare tutti gli insegnanti interessati nella corretta compilazione della domanda, ed evitare così errori, disattenzioni o intoppi che potrebbero comprometterla.

150 preferenze, le domande e le scadenze

Come illustrato da questo giornale in precedenti approfondimenti, le funzioni sono state attivate dal 16 luglio (ore 14.00) e si chiuderanno il 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Ne parliamo in diretta oggi, venerdì 17 luglio, a partire dalle 15:30, insieme ad Antonio Antonazzo, membro della direzione nazionale della Gilda degli Insegnanti. La trasmissione sarà in diretta sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.