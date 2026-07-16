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16.07.2026

GPS 150 preferenze, via alle domande: come compilarle senza errori – LIVE TUTORIAL ORE 14.00

Valerio Musumeci
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Indice
150 preferenze, le domande e le scadenze
L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Il giorno tanto atteso è arrivato. Si aprono oggi, 16 luglio, le funzioni delle 150 preferenze 2026. Una delle scadenze più importanti per la scuola italiana, attesa da migliaia di docenti. La Tecnica della Scuola è come sempre al fianco di tutti coloro che devono compilare le istanze. Lo faremo, con un TUTORIAL IN DIRETTA, a cura del nostro esperto di normativa scolastica, il prof. Lucio Ficara, che spiegherà passo dopo passo l’utilizzo della piattaforma per compilare senza errori la domanda.

150 preferenze, le domande e le scadenze

Nel dettaglio, come illustrato in precedenti approfondimenti, le funzioni saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto. Un appuntamento molto atteso in un’estate caldissima per la scuola.

L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Ne parliamo in diretta oggi, giovedì 16 luglio, a partire dalle 14:00, insieme ai proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, esperti di normativa scolastica. La trasmissione sarà in diretta sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

150 preferenze 2026

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