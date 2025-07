150 preferenze GPS e GAE, assegnazioni provvisorie e immissioni in ruolo: si parte – DIRETTA ore 16,00

Informativa dell’8 luglio 2025 tra il ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le organizzazioni sindacali in merito alle immissioni in ruolo e alle nomine finalizzate al ruolo per l’anno scolastico 2025/2026. Una riunione fiume durata oltre 3 ore, ecco una delle notizie più attese. C’è l’ufficialità delle date per la presentazione dell’istanza per la scelta delle 150 preferenze per chi è inserito in GaE, GPS ed elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. La finestra temporale andrà da giovedì 17 luglio con scadenza mercoledì 30 luglio.

Di tutto questo, della scelta delle 150 preferenze, delle immissioni in ruolo, ma anche delle novità inerenti alle assegnazioni provvisorie parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 9 luglio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

