17enne partorisce a scuola: ha tenuto nascosta la gravidanza a famiglia e prof

Una studentessa di 17anni, al sesto mese di gravidanza, ha partorito nel bagno della scuola senza che famiglia, fidanzato e docenti fossero a conoscenza della gravidanza. Il piccolo, nato prematuro, sta bene così come la mamma. Il fatto è accaduto nei bagni della scuola di un istituto superiore a Campobasso.

La 17enne aveva accusato un malore mentre era in classe e aveva chiesto alla docente il permesso per andare in bagno. Nel giro di pochi minuti, però, la ragazzina si è sentita ancora male e poi ha dato alla luce il bambino. Una compagna, che ha visto la scena, ha avvisato subito i docenti e la ragazzina è stata ricoverata in ospedale.