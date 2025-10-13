18,2 milioni di bambini destinati a soffrire la fame, uno ogni due secondi

A livello globale la malnutrizione acuta è la causa di circa la metà dei decessi dei bambini e bambine sotto i 5 anni: Save the Children mette in rete sul suo portale numeri terribili.

Sono sempre i più piccoli a essere maggiormente vulnerabili in caso di crisi alimentare e, senza cibo a sufficienza e il giusto equilibrio nutrizionale, sono esposti a un alto rischio di malnutrizione, che rappresenta una grave minaccia per la vita dei bambini. In alcuni luoghi la fame è stata deliberatamente utilizzata come arma di guerra. Gaza è l’esempio più eclatante.

Secondo un’analisi di Save the Children, nel 2024 globalmente i nati destinati a soffrire la fame sono stati 18,2 milioni, uno ogni due secondi, più di un terzo degli abitanti dell’Italia. La malnutrizione può causare arresto della crescita, ostacolare lo sviluppo mentale e fisico e aumentare il rischio di contrarre malattie fino a causare la morte.

Oltre la metà dei minori sotto i 5 anni in condizione di malnutrizione acuta vive in Asia (51%) e più di 2 su 5 in Africa (43%). Di tutti i bambini sotto i 5 anni in malnutrizione acuta, più di 3 su 5 (il 70%) vive in Asia e più di uno su 4 (il 27%) in Africa.

In vista della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che si celebra ogni anno il 16 ottobre Save the Children rilancia la campagna di sensibilizzazione “Emergenza fame”, per richiamare l’attenzione sulla malnutrizione infantile, che dopo decenni di progressi ha subito una drammatica inversione di tendenza.

Nel mondo, 131 milioni di bambini vivono in aree colpite da gravi crisi alimentari, provocate da shock climatici, emergenze umanitarie e povertà estrema.

In Siria 500.000 bambini e bambine sotto i cinque anni soffrono di malnutrizione cronica.

Il Paese con il più alto numero di bambine e bambini malnutriti è però la Nigeria(5,4 milioni), seguita dalla Repubblica Democratica del Congo (4,5 milioni) e dall’Afghanistan(3,5 milioni).

La Somalia è da decenni uno dei Paesi più colpiti dalla crisi climatica, che ha determinato una situazione di fame estrema.

Più di 1,4 milioni sono nati in condizioni di fame in Pakistan. Anche l’Afghanistan sta attraversando una delle peggiori crisi alimentari al mondo.

Dal 10 ottobre al 9 novembre è possibile sostenere la campagna, per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a tanti bambini malnutriti

