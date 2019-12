2020, l’anno dei concorsi pubblici: dalla scuola alla Polizia. Tutte le info

Ancora parzialmente aperto il bando dell’esercito pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2019 che porterà all’inserimento nel 20210-21 di 7mila giovani in quattro tranche di assunzioni.

La prima a giugno 2020; la seconda a settembre; la terza a dicembre; la quarta a marzo 2021.

Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre è stato pubblicato il bando di concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 40 volontari in ferma prefissata quadriennale nelle Forze speciali dell’Esercito, per il 2020, con scadenza per candidarsi fissata al 14 gennaio 2020.

Concorso scuola, 11mila posti per gli addetti alle pulizie

Il Miur ha pubblicato il bando per reclutare personale Ata (bidelli e addetti alle pulizie), con 11.263 posti in palio. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata entro l’8 gennaio 2020. L’assunzione sarà a tempo indeterminato: per candidarsi è necessario aver svolto, per almeno 10 anni (anche non continuativi), nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

Il 2020 porterà in dote anche due bandi – che dovrebbero uscire entro febbraio – per l’assunzione di 48mila insegnanti delle medie e superiori: metà attraverso un concorso ordinario aperto ai neolaureati e metà con un concorso straordinario destinato ai precari con 3 anni di servizio tra il 2008/09 e il 2019/20.

Concorso Inps e Agenzia delle Entrate

Attesi anche il bando per l’Inps che dovrebbe portare all’assunzione di 1.869 persone. e dall’Agenzia delle Entrate sono attesi almeno cinque bandi che dovranno portare all’inserimento di 2.300 figure non dirigenziali e di 300 dirigenti.