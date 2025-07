40mila studenti ucraini iscritti nelle scuole italiane

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, partecipando alla riunione di esperti “Human Capital Dimension” nell’ambito dell’Ukraine Recovery Conference a Roma, ha dichiarato: “In Italia a oggi sono quasi 40mila gli studenti ucraini che risultano iscritti nel nostro sistema scolastico, e per la loro accoglienza sono state investite risorse importanti nell’ottica di fornire il necessario supporto personalizzato, linguistico e psicologico”.

Ha pure aggiunto, secondo quanto riporta Il sole 24 ore: “Ogni anno in alcune scuole italiane vengono istituite apposite sedi d’esame per consentire agli studenti ucraini di sostenere gli esami per le iscrizioni alle loro università”.

Infatti, sostiene il ministro: “non è pensabile parlare sull’Ucraina senza parlare dell’istruzione, il tema non è solo ricostruire il paese ma gettare le basi per un investimento profondo nell’educazione. C’è necessità di diffondere tra i giovani competenze funzionali alle sfide per guidare il paese verso la migliore ricostruzione: per questo è importante adottare una strategia di intervento che affronti il complesso del sistema formativo, assicurando materiali didattici, biblioteche, attrezzature digitali, materiali innovativi, per creare anche un ponte solido tra scuola e lavoro. Siamo qui oggi per sostenere e rafforzare l’impegno della comunità nella ricostruzione del tessuto educativo ucraino e nella creazione di nuove opportunità affinchè i giovani ucraini possano diventare protagonisti della ripresa del Paese”.

Firmato pure un memorandum di intesa “per dare vita ad un quadro di collaborazione bilaterale in alcuni settori di rilievo cruciale per il futuro scolastico e occupazionale dei bambini e dei ragazzi ucraini, mi riferisco in particolare all’istruzione tecnica e professionale, all’educazione e alla cura della prima infanzia e alla istruzione inclusiva”.

A sua volta, riporta sempre Il Sole 24 ore, il viceministro dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina, ha sottolineato che è importante “la firma con il ministro Valditara del Memorandum sull’istruzione per rafforzare la collaborazione per la cura della prima infanzia e dell’Istruzione tecnica e professionale”.