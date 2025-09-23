Manifestazioni per Gaza: il Movimento Scuola per la Palestina prende le distanze dagli episodi di violenza. Dato provvisorio sciopero: 7,5%

La rete dei docenti, educatrici ed educatori per il rispetto dei diritti umani in Palestina che nella giornata del 22 settembre ha aderito allo sciopero interviene in queste ore con un comunicato per prendere nettamente le distanze dagli episodi di violenza che si sono verificati in alcune città, ribadendo la natura pacifica e democratica del movimento.

Anche per il futuro, la Rete, invita “a respingere con fermezza ogni tentativo di infiltrazione o degenerazione violenta nelle iniziative democratiche”

La protesta – aggiunge la Rete – “ha coinvolto 81 città italiane con la partecipazione di circa 100.000 persone e rappresenta un segnale importante dopo anni di disattenzione e rassegnazione”.

“Queste mobilitazioni – si legge ancora nel comunicato – costituiscono una testimonianza concreta della capacità dei popoli di incidere sul dibattito pubblico e politico. Gli effetti si stanno già manifestando a livello europeo, dove alcuni governi hanno iniziato ad assumere posizioni, seppur timide e ancora insufficienti, che vanno dal riconoscimento dello Stato di Palestina all’apertura del confronto sul tema delle sanzioni e delle responsabilità internazionali nei confronti di Israele”.



Arrivano intanto dalla Funzione Pubblica i primi dati molto parziali sulla adesione allo sciopero nella scuola.

Per il momento (ma la rilevazione riguarda soltanto una porzione molto piccola del comparto relativa al 5% dei dipendenti totali), le adesioni allo sciopero nel mondo della scuola si attesterebbero intorno al 7,5%.

La percentuale potrebbe però salire (e non di poco) perché i prossimi “pacchetti” di numeri dovrebbero riguardare proprio le scuole dove l’adesione è stata maggiore (i dati fin qui raccolti si riferiscono infatti a scuole in cui, nella giornata del 22, era in servizio personale non scioperante in grado di rilevare presenze e assenze dei dipendenti).