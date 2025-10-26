70 milioni alle Regioni per il trasporto di studenti disabili

In Conferenza Unificata Stato-Regioni è stata trovata l’intesa di assegnare 70 milioni di euro alle Regioni per l’anno 2025, prese dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, che saranno ripartite in proporzione al numero di studenti con disabilità, iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2024/2025″.

L’obiettivo è quello di “potenziare il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado”.

Per tale fine, cioè quello di assicurare una copertura più ampia e continuativa degli interventi, “le Regioni hanno chiesto al governo di incrementare le risorse complessive del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, come già evidenziato nella Conferenza Unificata del 10 settembre 2025”.

Lo scopo è quello di favorire “l’inclusione educativa e sostenere le famiglie, garantendo la continuità dei percorsi di istruzione e formazione. Con questa misura, governo e Regioni rafforzano l’impegno comune a garantire pari opportunità e piena partecipazione, rendendo effettivo il diritto allo studio per tutte le studentesse e gli studenti”.