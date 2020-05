8.331 denunce di bimbi scomparsi in Italia

Oggi, lunedì 25, in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi è stato pubblicato da “Missing Children Europe” un rapporto secondo il quale nel 2019 nel Regno Unito si sono registrati circa 80 mila casi di scomparsa, in Russia oltre 45.000, in India 111.569, negli Stati Uniti oltre 421.394.

Telefono azzurro

E Telefono Azzurro, che nel corso degli anni ha stretto collaborazioni e alleanze con i più rilevanti network internazionali impegnati nella scomparsa dei minori tra i proprio quali Missing Children Europe e International Center for Missing&Exploited Children(Icmmec), fa sapere che nel 2019 sono partite ben 8.331 denunce di scomparsa di minori in Italia di cui 5.376 stranieri e 2.955 italiani. Nel 2019 inoltre sono stati 2.676 i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia e che si allontanano dai centri di accoglienza senza lasciare traccia.

Aumento dei casi

Telefono Azzurro è in prima linea da oltre dieci anni per supportare il sistema di segnalazione e ritrovamento dei bambini scomparsi con il Numero Unico Europeo 11.60.00 gestito in Italia da Telefono Azzurro per conto del Ministero dell’Interno, attivo 24 ore su 24. Il Numero 11.60.00 ha registrato nel 2019 un aumento dei casi rispetto al 2018, la fascia d’età più a rischio è quelle compresa fra gli 11 e i 18 anni mentre, dal 2009 al 2019,le segnalazioni hanno riguardato in misura maggiore gli adolescenti maschifra i 15 e i 18 anni.