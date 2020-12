83 nuovi casi covid in Alto Adige nella scuola di lingua tedesca

Nella settimana tra il 14 e il 19 dicembre, sono state 83 le positività al Covid-19 registrate nelle scuole in lingua tedesca dell’Alto Adige e 586 le quarantene disposte. I numeri resi noti settimanalmente dalla Direzione istruzione e formazione tedesca includono l’intero corpo docente, il personale non insegnante, nonché bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori.

Nelle scuole dell’infanzia le infezioni da Coronavirus sono state 23, 11 delle quali hanno colpito il personale pedagogico, 5 il personale non insegnante e 7 i bambini. Nelle scuole elementari i positivi sono stati 22 (6 insegnanti, 16 alunni, 1 non docente), nelle scuole medie sono state rilevate 17 nuove infezioni (2 professori, 12 ragazzi, 3 non docenti), nelle scuole superiori le positività al Covid-19 sono state 7 (2 insegnanti e 5 studenti) mentre nella formazione professionale, i casi sono stati 14 (3 insegnanti, 10 studenti e 1 non docente).

Infine, le persone sottoposte a quarantena preventiva sono state 277 nelle scuole dell’infanzia, 143 nelle scuole elementari, 100 nelle scuole medie, 152 nelle scuole superiori e 54 nella formazione professionale. Complessivamente i soggetti posti in quarantena sono stati 586.