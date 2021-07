A 29 anni dalla strage di Via D’Amelio. Mattarella: “Borsellino esempio per i giovani”

A 29 anni dalla strage di Via D’Amelio. Mattarella: “Borsellino esempio per...

Il 19 luglio del 1992 veniva scritta una delle pagine più dolorose per il Paese. In Via D’Amelio, a Palermo, perdeva la vita in una strage il giudice Paolo Borsellino, e con lui i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Un brutale attentato a distanza di poche settimane da quello di Capaci in cui morì il collega e amico Giovanni Falcone.

A distanza di 29 anni quel tragico episodio richiama ancora a riflessioni profonde sull’impegno da attuare contro le mafie. È il messaggio che lancia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Paolo Borsellino, e come lui Giovanni Falcone sapevano bene che la lotta alla mafia richiede una forte collaborazione tra Istituzioni e società – scrive il capo dello Stato – per questo si sono spesi con ogni energia. Da magistrati hanno espresso altissime qualità professionali, hanno intrapreso strade nuove, più efficaci, nelle indagini e nei processi. Hanno testimoniato da uomini dello Stato, come le mafie possono essere sconfitte, hanno dimostrato che la loro organizzazione, i loro piani possono essere svelati e che i loro capi e i loro sicari possono essere assicurati alla giustizia. Per questo sono stati uccisi. Non si sono mai rassegnati e si sono battuti per la dignità della nostra vita civile. Sono stati e saranno sempre un esempio per i cittadini e per i giovani. Tanti importanti risultati nella lotta alle mafie si sono ottenuti negli anni grazie al lavoro di Borsellino e Falcone. La Repubblica è vicina ai familiari di Borsellino e ai familiari dei servitori dello Stato, la cui vita è stata crudelmente spezzata per colpire le libertà di tutti. Onorare quei sacrifici, promuovendo la legalità e la civiltà, è un dovere morale che avvertiamo nelle nostre coscienze”.

Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati sottolinea come “a 29 anni dalla strage di Via D’Amelio è inaccettabile che non si sia arrivati a una reale ricostruzione dei fatti”.

A Palermo, nei grandi palazzi del sacco degli anni 60, inaugurato, dopo quello di Falcone, anche il murale dedicato a Paolo Borsellino. Un simbolo per la città ribattezzato “La porta dei giganti”, opera realizzata dall’artista Andrea Buglisi.