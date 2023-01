A Catania l’omaggio a Sant’Agata degli allievi dell’Accademia delle Belle Arti

Gli allievi di primo anno dell’Accademia di Belle Arti di Catania (Abact) per onorare il sentimento di devozione per Sant’ Agata, la santa patrona della città dell’Etna, faranno una sfilata con oltre 180 modelle che attraverseranno il centro storico della città, un concorso moda per conoscere e premiare il talento dei più giovani studenti, infine una mostra degli abiti in gara per raccontare e condividere con la comunità questo progetto.

“A 21” è il titolo della XXI edizione della manifestazione, organizzata dall’Accademia di Belle Arti di Catania e a cura di Liliana Nigro, docente di Storia del Costume per lo Spettacolo, avrà luogo il 31 gennaio, alla vigilia della festa della patrona. Mentre la mostra collegata, a Palazzo della Cultura, sarà fruibile dall’1 al 6 febbraio.

La manifestazione, che coinvolge ottanta studenti di primo anno del corso di Fashion Design e di Scenografia, è stata presentata oggi nella Sala Consiliare del Municipio, alla presenza del Commissario Straordinario Federico Portoghese e di Cinzia Torrisi (Responsabile scientifico Linee Museali, culturali e scolastiche della Città metropolitana), dalla Presidente dell’Accademia etnea, Lina Scalisi, e del Direttore Gianni Latino. Fra i presenti, numerosi docenti che collaborano all’iniziativa nell’ottica dell’approccio multidisciplinare che è proprio dell’Accademia di Belle Arti di Catania – con oltre 2200 iscritti la quarta d’Italia dopo Milano, Napoli e Roma (fonte MIUR/Afam) – e poi partner pubblici e privati, associazioni impegnate nel sociale come la Sartoria Midulla e Musicainsieme a Librino.

Alla mostra è abbinato un catalogo progettato da docenti e cultori, coordinato dal professore Marco Lo Curzio e con l’impaginazione di Federica Bistoletti e Martina Giustolisi.

Il progetto A21 si inquadra anche fra le attività della cosiddetta Terza Missione, propria delle agenzie educative e di istruzione come Accademie e Università e che segue Insegnamento e Rcerca: ossia la condivisione dei saperi e il supporto alle iniziative che coinvolgono la comunità.