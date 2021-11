A scuola nuove regole. Il dirigente può sospendere le attività didattiche?

L’Istituto superiore della sanità in collaborazione con Ministero della sanità, con il ministero dell’Istruzione e con alcuni rappresentanti di regione, ha predisposto una bozza con la quale indica la procedura che deve seguire il referente Covid/Dirigente Scolastico per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e per tutto il personale.

Compiti del Dirigente Scolastico

I dirigenti scolastici, qualora le autorità sanitarie locali siano impossibilitati a intervenire tempestivamente sono autorizzati, in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso l’isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP a:

Sospendere temporaneamente le attività didattiche nella classe/sezione/gruppo dove si dovessero registrare dei contagi.

Trasmettere ai genitori o tutori dei bambini/alunni e agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 le seguenti istruzioni:

Limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità.

Mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico.

Compiti del DdP

E’ previsto che il Servizio Sanitario Nazionale individui un referente DdP per ogni scuola al fine di poter collaborare in modo sinergico con il referente COVID 19 e il dirigente scolastico, fermo restante la valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere come isolamento, quarantena, tempistica della stessa e rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Procedura da seguire

Nel caso dovessero presentarsi più casi di contagi di seguito le procedure operative da seguire.