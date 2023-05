A Torino saranno quasi 2.500 libri inclusivi distribuiti per promuovere la lettura

È partito a Torino Con Testi, il progetto promosso dalla Bottega Editoriale Paideia per promuovere la lettura inclusiva nella fascia d’età 0-6 anni. I libri sono tutti inclusivi: facilitano infatti la lettura per tutti, tradotti in simboli Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa e hanno pagine gioco interattive, sono testi funzionali alla lettura multimodale, silent book, libri di sole illustrazioni e tanto altro. ConTesti è in programma da marzo 2023 a marzo 2024, realizzata con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura

I quasi 2.500 libri sono stati distribuiti nel capoluogo piemontese in vari luoghi significativi per raggiungere il target dei più piccoli: nei consultori, nei presidi sanitari, nei musei, nelle biblioteche, ma anche nelle scuole dell’Infanzia e nelle biblioteche scolastiche.

Il progetto

Con Testi nasce per i bambini, le famiglie e per la città, grazie ai tanti partner che, pur con competenze e missioni differenti, si sono uniti per lo stesso scopo: abbattere le barriere e fare della lettura un veicolo di inclusività, oltre i limiti della lingua, della comprensione e della comunicazione – hanno detto i promotori del progetto. L’obiettivo principale è quello di coinvolgere una rete di soggetti impegnati nell’accoglienza dei bambini da 0 a 6 anni – con particolare attenzione ai soggetti fragili e svantaggiati – mettendo al centro la famiglia.

Il progetto non prevede solo la distribuzione dei libri, ma anche eventi e formazione: sono in programma letture diffuse in piazze e parchi, ricorso ai libri per i piccolissimi anche nelle sedi della salute e nei musei, corsi di formazione dedicati a nonni, genitori, docenti, bibliotecari e volontari per imparare a conoscere questi strumenti di cultura e per esercitarsi a leggere in maniera inclusiva. In questi giorni sono dodici gli scaffali di libri inclusivi in giro per la città; il primo passo del progetto si svilupperà nel quartiere periferico Vallette di Torino, dove c’è carenza di risorse per la lettura.

Alla base del progetto c’è anche l’idea di dare voce a tante e diverse figure educative (genitori, operatori sanitari, bibliotecari, educatori, docenti, volontari), i quali diventeranno gli amplificatori di un’idea di comunità in cui tutti i bambini sono protagonisti della cultura.

Il progetto prevede la pianificazione e la realizzazione di azioni di comunicazione mirate che verranno raccontate nei prossimi mesi sui canali della Fondazione Paideia www.fondazionepaideia.it e su quelli dei partner aderenti.