A Torino scontri fra studenti e polizia. Cori contro Meloni e Netanyahu.

Scontri a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 17 novembre in occasione dello sciopero generale, tra studenti e forze dell’ordine, durante il corteo di protesta contro il governo Meloni e a sostegno della Palestina.

I momenti di maggiore tensione si sono verificati in via dell’Arsenale e poi in via Lagrange allorchè sono partiti cori contro il Governo Meloni da parte degli studenti che avevano organizzato una manifestazione. È stato pure esposto un cartello con le effigi di Benjamin Netanyahu e Giorgia Meloni che si stringono la mano, e una mano rossa di vernice sui volti dei due leader a simboleggiare il sangue che sta scorrendo sulla striscia di Gaza.

Gli studenti hanno anche bruciato un cartone che rappresenta il Governo italiano.

A fine corteo sotto il palazzo della Regione Piemonte è stata bruciata una bandiera di Israele in piazza Castello.

Diversi i momenti di tensione, raccontano le agenzie, con le forze dell’ordine sotto l’ufficio scolastico regionale con lancio di uova e tensioni anche all’inizio di via XX settembre dove è stata lanciata una bottiglia di vetro contro una camionetta.

Alcune cariche di alleggerimento si sono registrate in piazza Carlo Felice all’imbocco di via Roma.