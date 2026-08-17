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17.08.2026

Accredito arretrati docenti, si apre la settimana in cui avverrà il pagamento? Ecco quando è previsto

Redazione
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Indice
Il calendario (ancora non ufficiale)
Il testo ufficiale con le tabelle
Quando si chiuderà il contratto?

Dal 10 agosto sono stati resi visibili gli arretrati per tutti i docenti e Ata relativi al contratto scuola 2025/2027, giunti su NoiPa con un’emissione speciale.

Ma quando saranno effettivamente pagati? A fine mese. Con più precisione, probabilmente proprio questa settimana.

Il calendario (ancora non ufficiale)

Il quotidiano Il Messaggero ha provato a stilare un calendario di emissioni e pagamenti per docenti e Ata. Ecco quali giorni di agosto sono da segnare in rosso, anche se ancora manca l’ufficialità da parte di NoiPa.

Lunedì 17 agosto: dovrebbe essere visibile la busta paga comprensiva di aumenti.

Martedì 18 agosto: altra emissione urgente per supplenti brevi e saltuari.

Giovedì 20 agosto: previsto il pagamento delle rate arretrate dei supplenti brevi e saltuari dell’emissione di giorno 10.

Venerdì 21 agosto: previsto il pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti.

Tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto: previsto il pagamento degli arretrati emessi giorno 10/11 agosto relativi al Ccnl 2025/2027.

Il testo ufficiale con le tabelle

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

2026_04_01_I_CCNL_CIR_2025_2027-firmato-17-34Download

Quando si chiuderà il contratto?

“Alcuni aspetti normativi sono vecchi di quasi 20 anni quindi qualcosa va rivisto, ne va della qualità lavorativa, parliamo di diritti. Qualsiasi cambio nella parte normativa deve avere costo zero”, ha illustrato.

“Abbiamo introdotto nel contratto l’aspetto dell’IA. Quando si prevede la chiusura della parte normativa? Non sono in grado di dirlo, si procede abbastanza lentamente. Al prossimo incontro ci daranno la bozza con le eventuali proposte accolte. Prima del prossimo incontro, il prossimo 23 settembre, ci saranno tavoli intermedi. Non bisogna avere fretta, modificare errori è difficile”, ha chiarito Castellana.

Arretrati scuolaContratto scuola 2025/27

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