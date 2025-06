Accusato di stalking il docente che morse uno studente perché s’ostinava a chiedergli d’andare in bagno: assolto, ora per lui inizia un altro processo

Ancora un processo per il docente di scuola superiore che nel 2023 morse un suo studente in classe, in un istituto tecnico superiore della provincia di Cuneo, a seguito della discussione nata per il rifiuto del prof a mandare al bagno l’allievo e l’insistenza del giovane a chiedere comunque di andarci: dopo essere stato denunciato per lesioni aggravate ed avere superato il processo senza conseguenze, perché per il giudice si era trattato di legittima difesa, l’insegnante dovrà ora difendersi dall’accusa di stalking.

Ma la scuola stavolta non c’entra nulla: a produrre la denuncia, riferisce l’agenzia di stampa Ansa, è stata una vicina di casa, poi trasferitasi in un altro alloggio a seguito dei fatti.

La donna, un’infermiera trentenne, viveva nello stesso palazzo del docente: in tribunale ha parlato di una persecuzione protrattasi per mesi, a partire da un bigliettino con accuse e frasi sconnesse lasciato sotto la sua porta. Dal profilo Facebook di uno sconosciuto, la stessa sera, era arrivato un messaggio analogo: solo allora si sarebbe resa conto che si trattava del vicino.

L’autrice della querela, oggi costituita in giudizio, sostiene di essere stata seguita a più riprese dall’uomo e di essersi preoccupata, a maggior ragione, dopo aver osservato alcuni suoi atteggiamenti incongrui: “È successo che lui uscisse sul pianerottolo suonandosi il campanello, poi rientrava, usciva di nuovo e iniziava a urlare contro il nulla“.

È possibile che l’ostilità verso la donna, sottolinea ancora l’agenzia di stampa nazionale, sarebbe da ricondurre alla professione di infermiera della donna trentenne: “Si lamentava della sanità pubblica e di non riuscire a prenotare delle visite”, ha detto l’infermiera al giudice che l’ha ascoltata in aula.

Nel frattempo, a seguito dell’episodio del morso ad un suo allievo, l’insegnante precario è stato destituito dall’insegnamento nella scuola dove si era reso protagonista del morso allo studente: ha però poi ottenuto un altro incarico, ma in un diverso istituto scolastico sempre della provincia di Cuneo.